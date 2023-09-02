Ворскла - Александрия: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 02.09.2023

В субботу, 2 сентября, продолжится шестой тур украинской Премьер-лиги. В рамках соревновательного дня Ворскла примет Александрию.

В своих предыдущих матчах чемпионата Украины Александрия разгромно проиграла Полесью (0:3), а Ворскла победила Черноморец (2:1)ю

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Поединок состоится в Полтаве на стадионе Ворскла имени Бутовского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ворскла - Александрия

Трансляция поединка чемпионата Украины между Ворсклой и Александрией будет доступна в этой новости 2 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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