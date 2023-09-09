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"Иначе я просто не умею": Гармаш трогательно попрощался с Динамо

Футболист составил прощальное письмо, которое адресовано всем причастным к столичному клубу.
Сегодня, 13:15
Денис Гармаш / ФК Динамо Киев
Денис Гармаш / ФК Динамо Киев

Украинский полузащитник Денис Гармаш попрощался с Динамо.

Футболист подвел итоги своего выступления за столичный клуб, поблагодарив всех тех, кто причастен к нему, поддерживал и помогал ему.

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"Почти всю свою футбольную жизнь я провел в киевском Динамо. Этот клуб стал для меня настоящим домом, а люди, которые в нем работают, стали моей второй семьей.

Вместе мы пережили много событий, как побед, так и поражений. Но каждый раз, когда становилось трудно, я двигался вперед благодаря болельщикам клуба. Именно их поддержка и доверие были моей главной мотивацией выступлений за Динамо.

Я очень благодарен динамовским фанатам. Уверен, что они видели и понимали, что в каждой игре я отдавал все силы для победы «Динамо». Иногда это получалось слишком эмоционально, но иначе я просто не умею.

Футбол это страсть, эмоции, борьба и конкуренция. На пути к динамовским победам я был искренним и неравнодушным игроком, именно таким, как и наши болельщики. Поэтому я всегда буду благодарен руководству клуба и его президенту Игорю Суркису.

За время в клубе я играл под руководством разных главных тренеров и ассистентов. Спасибо каждому из них за вклад в развитие Динамо и мои успехи. Спасибо всем партнерам, с кем я играл в составе команды, медицинскому штабу, администраторам и всем работникам клуба. Желаю вам побед на футбольных полях Украины и Европы, а главное - мира в нашей стране. С уважением, Денис Гармаш", - говорится в прощальном письме игрока.

Напомним, Динамо и Гармаш договорились о расторжении контракта по соглашению сторон. Затем 33-летний игрок перешел  в хорватский Осиек.

Ранее сообщалось, что Сидорчук трогательно попрощался с Динамо.

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