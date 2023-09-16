Черноморец - Полесье: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 16.09.2023
В субботу, 16 сентября, Черноморец примет на своем поле Полесье в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем матче чемпионата Украины одесская команда уступила 1:3 на выезде Вересу, а житомирский клуб одержал домашнюю победу 2:0 над Оболонью.
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Поединок состоится в Одессе на стадионе Черноморец. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Черноморец - Полесье
Трансляция поединка чемпионата Украины между Черноморцем и Полесьем будет доступна в этой новости 16 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
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