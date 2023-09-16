Черноморец - Полесье 1:0: обзор матча и результат игры 16.09.2023
В субботу, 16 сентября, Черноморец принимал на своем поле Полесье в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги.
Команда Романа Григорчука прервала серию из двух поражений, минимально одолев новичка высшего дивизиона со счетом 1:0.
Единственный и в итоге победный гол на 13-й минуте поединка на свой счет записал Александр Васильев, эффектным ударом со штрафного отправив мяч в дальнюю девятку.
Черноморец, набрав 12 очков, вышел на второе место в турнирной таблице УПЛ. Полесье, имея также 12 баллов, занимает третью позицию.
Статистика матча Черноморец - Полесье седьмого тура УПЛ
Черноморец - Полесье 1:0
Гол: Васильев, 13
Черноморец: Варакута - Путря, Гучек, Ермаков, Брагару - Шпорн, Васильев - Бойчук (Бельмонте 74), Иеде, Кузык (Авагимян 74) - Штогрин
Полесье: Бойко - Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко - Танковский, Крушинский (Кушниренко 46) - Янаков (Макуана 46), Ариэлсон (Грицюк 46), Назаренко (Козак 74) - Будковский
Предупреждения: Бойчук 67, Шпорн 84 - Шабанов 39, Смоляков 73, Грицук 81, Бойко 81, Танковский 90+2.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!