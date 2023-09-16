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Черноморец - Полесье 1:0: обзор матча и результат игры 16.09.2023

"Моряки" одолели новичка УПЛ благодаря эффектному голу со штрафного в первом тайме.
Сегодня, 17:02
Черноморец обыграл Полесье / ФК Черноморец
Черноморец обыграл Полесье / ФК Черноморец

В субботу, 16 сентября, Черноморец принимал на своем поле Полесье в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Команда Романа Григорчука прервала серию из двух поражений, минимально одолев новичка высшего дивизиона со счетом 1:0.

Единственный и в итоге победный гол на 13-й минуте поединка на свой счет записал Александр Васильев, эффектным ударом со штрафного отправив мяч в дальнюю девятку.

Черноморец, набрав 12 очков, вышел на второе место в турнирной таблице УПЛ. Полесье, имея также 12 баллов, занимает третью позицию.

Статистика матча Черноморец - Полесье седьмого тура УПЛ

Черноморец - Полесье 1:0

Гол: Васильев, 13

Черноморец: Варакута - Путря, Гучек, Ермаков, Брагару - Шпорн, Васильев - Бойчук (Бельмонте 74), Иеде, Кузык (Авагимян 74) - Штогрин

Полесье: Бойко - Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко - Танковский, Крушинский (Кушниренко 46) - Янаков (Макуана 46), Ариэлсон (Грицюк 46), Назаренко (Козак 74) - Будковский

Предупреждения: Бойчук 67, Шпорн 84 - Шабанов 39, Смоляков 73, Грицук 81, Бойко 81, Танковский 90+2.

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