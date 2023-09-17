iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ЛНЗ - Рух: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 17.09.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 12:50
ЛНЗ - Рух: онлайн-трансляция матча / ЛНЗ
ЛНЗ - Рух: онлайн-трансляция матча / ЛНЗ

В воскресенье, 17 сентября, ЛНЗ примет на своем поле Рух в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины черкасская команда сыграла вничью 0:0 с Днепром-1, а львовский клуб также разошелся миром 1:1 с Металлистом 1925.

Читай также: Прогноз на УПЛ: Динамо навяжет борьбу Шахтеру за трофей, Оболонь, скорее всего, вылетит

Матч будет сыгран в Черкассах на стадионе Черкассы-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча ЛНЗ - Рух

Трансляция поединка чемпионата Украины между ЛНЗ и Рухом будет доступна в этой новости 17 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины онлайн-трансляция Рух Украинская Премьер-лига видео онлайн-трансляция ЛНЗ

Статьи по теме

Кривбасс - Верес: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Кривбасс - Верес: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
ПСЖ летом отказался от приобретения Беллингема ПСЖ летом отказался от приобретения Беллингема
Тен Хаг - о провальном старте МЮ в АПЛ: Не можем обвинять кого-то Тен Хаг - о провальном старте МЮ в АПЛ: Не можем обвинять кого-то
Шахтер - Порту: прогноз на матч Лиги чемпионов Шахтер - Порту: прогноз на матч Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Трубин дебютировал за Бенфику и пропустил с пенальти: обзор матча чемпионата Португалии
Трубин дебютировал за Бенфику и пропустил с пенальти: обзор матча чемпионата Португалии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа13:32
ПСЖ летом отказался от приобретения Беллингема
Европа12:57
Тен Хаг - о провальном старте МЮ в АПЛ: Не можем обвинять кого-то
Лига Чемпионов12:55
Шахтер - Порту: прогноз на матч Лиги чемпионов
Украина12:50
ЛНЗ - Рух: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа12:11
Арсенал хочет продлить контракт с Зинченко и еще двумя футболистами
Европа11:44
Сикан мог перейти в датский топ-клуб
Украина11:25
ЛНЗ - Рух, Днепр-1 - Колос, Кривбасс - Верес: где смотреть матчи седьмого тура УПЛ
Теннис11:18
Калинина сыграет с американской теннисисткой на старте турнира в Мексике
Украина11:15
Кривбасс - Верес: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
11:00
Симеоне - о разгроме от Валенсии: Это была худшая игра с момента моего прихода в клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK