ЛНЗ - Рух: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 17.09.2023

В воскресенье, 17 сентября, ЛНЗ примет на своем поле Рух в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины черкасская команда сыграла вничью 0:0 с Днепром-1, а львовский клуб также разошелся миром 1:1 с Металлистом 1925.

Читай также: Прогноз на УПЛ: Динамо навяжет борьбу Шахтеру за трофей, Оболонь, скорее всего, вылетит

Матч будет сыгран в Черкассах на стадионе Черкассы-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча ЛНЗ - Рух

Трансляция поединка чемпионата Украины между ЛНЗ и Рухом будет доступна в этой новости 17 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!