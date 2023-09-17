ЛНЗ - Рух: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 17.09.2023
В воскресенье, 17 сентября, ЛНЗ примет на своем поле Рух в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем поединке чемпионата Украины черкасская команда сыграла вничью 0:0 с Днепром-1, а львовский клуб также разошелся миром 1:1 с Металлистом 1925.
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Матч будет сыгран в Черкассах на стадионе Черкассы-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча ЛНЗ - Рух
Трансляция поединка чемпионата Украины между ЛНЗ и Рухом будет доступна в этой новости 17 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
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