Кривбасс - Верес: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 17.09.2023

В воскресенье, 17 сентября, Кривбасс будет принимать на своем поле Верес в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины криворожский клуб разгромил на выезде со счетом 3:0 Колос, а ровенская команда обыграла дома 3:1 Черноморец.

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Матч будет сыгран в Кривом Роге на стадионе Горняк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Кривбасс - Верес

Трансляция поединка чемпионата Украины между Кривбассом и Вересом будет доступна в этой новости 17 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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