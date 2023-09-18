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Динамо - Ворскла: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 187.09.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 09:45
Ворскла / fcdynamo.kiev.ua
Ворскла / fcdynamo.kiev.ua

В понедельник, 18 сентября, Динамо встретится с Ворсклой в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги.

В своих прошлых матчах киевляне неожиданно проиграли Черноморцу, а вот полтавский клуб выборол три очка у Александрии.

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Матч состоится на стадионе Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Ворскла

Трансляция поединка чемпионата Украины между Динамо и Ворсклой будет доступна в этой новости 18 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 16:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале УНИАН и YouTube-канале FootballHub.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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