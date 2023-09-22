Оболонь - Верес: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 22.09.2023
В пятницу, 22 сентября, Оболонь будет принимать на своем поле Верес в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем поединке чемпионата Украины киевская команда уступила со счетом 0:1 Шахтеру, а ровенский клуб потерпел поражение 1:2 от Кривбасса.
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Матч будет сыгран в Киеве на стадионе Оболонь-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Оболонь - Верес
Трансляция поединка чемпионата Украины между Оболонью и Вересом будет доступна в этой новости 22 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
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