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Оболонь - Верес: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 22.09.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 10:05
Оболонь - Верес: онлайн-трансляция матча / ФК Оболонь
Оболонь - Верес: онлайн-трансляция матча / ФК Оболонь

В пятницу, 22 сентября, Оболонь будет принимать на своем поле Верес в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины киевская команда уступила со счетом 0:1 Шахтеру, а ровенский клуб потерпел поражение 1:2 от Кривбасса.

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Матч будет сыгран в Киеве на стадионе Оболонь-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Оболонь - Верес

Трансляция поединка чемпионата Украины между Оболонью и Вересом будет доступна в этой новости 22 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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