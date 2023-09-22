Александрия - Черноморец: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 22.09.2023

В пятницу, 22 сентября, Александрия встретится на своем поле с Черноморцем в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги.

В прошлом поединке чемпионата Украины "горожане" сыграли вничью 1:1 с Минаем, а одесская команда одержала минимальную победу 1:0 над Полесьем.

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Матч состоится в Александрии на стадионе Ника. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Александрия - Черноморец

Трансляция поединка чемпионата Украины между Александрией и Черноморцем будет доступна в этой новости 22 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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