Оболонь - Верес 0:0 видео лучших моментов матча 22.09.2023 УПЛ
В пятницу, 22 сентября, в Киеве стартовал восьмой тур Украинской Премьер-лиги матчем между Оболонью и Вересом.
Несмотря на большое количество моментов, "пивовары" не сумели вырвать победу. Вересу с двумя ударами за всю игру надеяться на победу не приходилось.
Вашему вниманию видео всех голов матча Оболонь - Верес в восьмом туре УПЛ:
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Оболонь - Верес 0:0
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 13 - 2
Удары в створ: 3 - 1
Фолы: 14 - 15
Атаки: 95 - 78
Оболонь: Рыбка - Нагиев, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко - Мединский, Черненко (Дубко, 84), Мороз, Груша (Суханов, 73) - Краснопир (Чернов, 46), Тарануха.
Верес: Паст - Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко - С. Шарай (Марусич, 46), Кучеров, Кучеренко (Балан, 79) - Сикейра (Шестаков, 65), Гайдучик (Кухарук, 79), В. Шарай.
Предупреждения: Груша, Прокопенко, Дубко - Кучеренко, Шевченко, Гакман, Марусич, Курко, Шестаков
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