Ворскла - Кривбасс: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 23.09.2023

В субботу, 23 сентября, Ворскла примет на своем поле Кривбасс в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины полтавская команда проиграла на выезде 0:2 Динамо, а криворожский коллектив одержал домашнюю победу 2:1 над Вересом.

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Матч состоится в Полтаве на стадионе Ворскла имени Бутовского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ворскла - Кривбасс

Трансляция поединка чемпионата Украины между Ворсклой и Кривбассом будет доступна в этой новости 23 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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