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В Черкасах на матч против Динамо впустили зрителей, несмотря на запрет

На домашнем поединке для ЛНЗ присутствовало немало людей.
Сегодня, 15:21
ЛНЗ - Динамо / upl.ua
ЛНЗ - Динамо / upl.ua

В рамках 8 тура чемпионата Украины ЛНЗ на своем поле киевское Динамо.

Матч не обошелся без скандала, как это часто бывает в УПЛ, но в этот раз он связан не с судьями, а с тем, что хозяева решили нарушить прописанные законом правила.

Черкасский клуб решил не придерживаться запрета на допуск зрителей, впустив не малое количество людей на игру. При этом из всех трибун на местном стадионе была заполнена лишь одна.

Отметим, что сама встреча получилась достаточно интересной и подарила зрителям как на стадионе, так и у телеэкранов большое количество моментов и забитых голов, завершившись со счетом 2:4.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев ЛНЗ

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