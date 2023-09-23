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Буяльский отметился ювилейным забитым мячом в УПЛ

Виталий не ушел без гола в матче против ЛНЗ.
Сегодня, 15:59
Виталий Буяльский и Назар Волошин / FC Dynamo Kyiv
Виталий Буяльский и Назар Волошин / FC Dynamo Kyiv

В рамках восьмого тура чемпионата Украины Динамо на выезде победило ЛНЗ со счетом 2:4.

Один из голов на свой счет записал хавбек киевлян Виталий Буяльский, который добрался до своей очередной круглой отметки в категории забитые мячи в УПЛ.

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Гол в ворота черкасского коллектива стал для Виталия пятидесятым во всех сезонах чемпионатов Украины. В этом сезоне у полузащитника два забитых мяча.

Стоит сказать, что у Динамо в текущей кампании чемпионата Украины пока всего лишь 5 сыгранных матчей и 12 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев Виталий Буяльский

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