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Металлист 1925 - Колос: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 24.09.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 12:50
Металлист 1925 - Колос: онлайн-трансляция матча / ФК Металлист 1925
Металлист 1925 - Колос: онлайн-трансляция матча / ФК Металлист 1925

В воскресенье, 24 сентября, Металлист 1925 сыграет с Колосом в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги.

В минувшем поединке чемпионата Украины харьковский клуб одержал победу 2:1 над Зарей, а ковалевская команда разошлась миром 1:1 с Днепром-1.

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Матч будет сыгран на стадионе Левый берег в селе Гнедин Киевской области. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Металлист 1925 - Колос

Трансляция поединка чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Колосом будет доступна в этой новости 24 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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