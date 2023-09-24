Металлист 1925 - Колос: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 24.09.2023
В воскресенье, 24 сентября, Металлист 1925 сыграет с Колосом в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги.
В минувшем поединке чемпионата Украины харьковский клуб одержал победу 2:1 над Зарей, а ковалевская команда разошлась миром 1:1 с Днепром-1.
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Матч будет сыгран на стадионе Левый берег в селе Гнедин Киевской области. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Металлист 1925 - Колос
Трансляция поединка чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Колосом будет доступна в этой новости 24 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.
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