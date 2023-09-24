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Защитник Зари сыграл первый матч после инфаркта

Олег Данченко вышел на замену по ходу игры против Днепра-1.
Сегодня, 17:27
Олег Данченко / zarya-lugansk.com
Олег Данченко / zarya-lugansk.com

Футболист луганской Зари Олег Данченко сыграл первый официальный матч с декабря прошлого года.

Украинский защитник вышел на 77 минуте матча с Днепром-1 вместо Дениса Антюха и получил из рук Дмитрия Мишнева капитанскую повязку.

скріншот FootballHub
скріншот FootballHub

Отметим. что принадлежащий греческому АЕКу Данченко перенес инфаркт на зимних сборах минувшего сезона. Летом он должен был вернуться в свой клуб, но Заря продлила арендное соглашение еще на один сезон.

Что касается результата игры, то коллектив Валерия Кривенцова уступил с минимальным счетом 0:1

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск Олег Данченко

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