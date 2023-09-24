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Металлист 1925 - Колос 0:0: обзор и результат матча чемпионата Украины 24.09.2023

Команды разделили между собой очки.
Сегодня, 18:55
Металлист 1925 - Колос / УПЛ
Металлист 1925 - Колос / УПЛ

В воскресенье, 24 сентября, в рамках восьмого тура УПЛ Металлист 1925 встречался с Колосом. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Команды почти равное количество времени держали у себя мяч, однако все же больше моментов смогли создать гости.

Таким образом, после восьми туров Металлист 1925 идет на седьмом месте с 11-ю очками, а Колос имеет на один балл меньше, занимая восьмую строчку.

Статистика матча Металлист 1925 - Колос восьмого тура чемпионата Украины

Металлист 1925 - Колос 0:0

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 5 - 10
Удары в створ: 1 - 2
Угловые: 1 - 4
Фолы: 10 - 14

Металлист 1925: Мозиль, Червак, Курило, Безуглый (Юсов, 59), Жичиков, Мартынюк (Ткачук, 59), Габелок, Вачиберадзе, Дмитренко, Сидоров (Чирук, 59), Русин (Ари, 68).

Колос: Фесюн, Цуриков, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Демченко, Милько (Богданов, 76), Кариока (Мякушко, 56), Салабай (Безбородько, 57), Велетень (Болбат, 56).

Предупреждения: Дмитренко, 45+1, Габелок, 89

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Металлист 1925 Колос

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