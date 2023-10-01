Кривбасс - Рух: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 01.10.2023

В воскресенье, 1 октября, Кривбасс встретится Рухом в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

В минувшем поединке чемпионата Украины криворожский клуб разгромил на выезде со счетом 4:1 Ворсклу, а львовская команда сыграла вничью 1:1 с Шахтером.

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Матч состоится в Кривом Роге на стадионе Горняк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Кривбасс - Рух

Трансляция поединка чемпионата Украины между Кривбассом и Рухом будет доступна в этой новости 1 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на официальном YouTube-канале Кривбасса.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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