Колос - Полесье: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 01.10.2023
В воскресенье, 1 октября, Колос будет принимать на своем поле Полесье в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем поединке чемпионата Украины ковалевская команда разошлась миром 0:0 с Металлистом 1925, а житомирский клуб одержал победу 2:1 над Минаем.
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Матч будет сыгран в Ковалевке на стадионе Колос. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Колос - Полесье
Трансляция поединка чемпионата Украины между Колосом и Полесьем будет доступна в этой новости 1 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
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