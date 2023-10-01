Колос - Полесье: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 01.10.2023

В воскресенье, 1 октября, Колос будет принимать на своем поле Полесье в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины ковалевская команда разошлась миром 0:0 с Металлистом 1925, а житомирский клуб одержал победу 2:1 над Минаем.

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Матч будет сыгран в Ковалевке на стадионе Колос. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Колос - Полесье

Трансляция поединка чемпионата Украины между Колосом и Полесьем будет доступна в этой новости 1 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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