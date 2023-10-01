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Шаран - о проигрыше Оболони: Во втором тайме был тот Минай, который мы хотим видеть

Наставник закарпатского клуба считает, что его команде не повезло.
Сегодня, 16:16
Владимир Шаран / upl.ua
Владимир Шаран / upl.ua

В рамках 9 тура чемпионата Украины Минай снова не сумел добыть первую победу в текущем сезоне, проиграв Оболони со счетом 0:1.

Наставник закарпатского клуба Владимир Шаран поделился мыслями о прошедшем поединке. Украинский специалист остался доволен действиями своих игроков во втором тайме.

"Очень тяжело психологически, когда команда не выигрывает в 8 матчах. Видно было, что в первом тайме ребята нервничали. Я был недоволен их действиями. Хотя мы создали несколько возможностей, если бы реализовали их, забили бы первыми.

Перед вторым таймом мы поговорили в раздевалке, и увидели Минай, который мы хотим видеть. Мы не проиграли борьбу. Если бы мы забили первыми, я думаю, что мы бы победили. У Кораблина был очень хороший момент, чтобы открыть счет.

Я ребятам в раздевалке сказал, что мы опять пропустили необязательный гол. Передача шла неизвестно кому. Тарануха на нее не успевал. Так получилось, что Бандура отбил точно на голову. Мы уже потом играли в силовой футбол. У нас не было другого выхода, мы перестроились на 4-4-2, хотели отыграться. К сожалению, не удалось, хотя возможности были замечательные", - сказал Шаран.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Шаран минай Оболонь

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