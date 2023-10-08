Рух - Минай: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 08.10.2023

В воскресенье, 8 октября, Рух встретится с Минаем в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.

В прошлом поединке чемпионата Украины львовский клуб победил на выезде со счетом 3:1 Кривбасс, а закарпатская команда проиграла дома 0:1 Оболони.

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Матч состоится во Львове на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Минай

Трансляция поединка чемпионата Украины между Рухом и Минаем будет доступна в этой новости 8 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на УПЛ ТБ, региональных телеканалах Cуспільного и Спорт 1.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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