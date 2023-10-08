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Кривбасс - Черноморец: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 08.10.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 13:20
Кривбасс - Черноморец: онлайн-трансляция матча / ФК Кривбасс
Кривбасс - Черноморец: онлайн-трансляция матча / ФК Кривбасс

В воскресенье, 8 октября, Кривбасс сыграет на своем поле против Черноморца в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины криворожская команда потерпела дома поражение 1:3 от Руха, а одесский клуб разошелся миром 0:0 с Зарей.

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Матч будет сыгран в Кривом Роге на стадионе Горняк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Кривбасс - Черноморец

Трансляция поединка чемпионата Украины между Кривбассом и Черноморцем будет доступна в этой новости 8 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на официальном YouTube-канале Кривбасса.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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