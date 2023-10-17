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"Видел их в FIFA, а сейчас против них играю": Волошин отреагировал на победу над Англией

Украинская молодежка эффектно обыграла действующих чемпионов Европы.
Сегодня, 15:29
Волошин открыл счет в матче с Англией / УАФ
Волошин открыл счет в матче с Англией / УАФ

Полузащитник молодежной сборной Украины Назар Волошин поделился эмоциями от победы над Англией в матче квалификации Евро-2025 U-21.

Волошин открыл счет в поединке, а "сине-желтые" в драматичном противостоянии, растеряв преимущество в два мяча, все же добились позитивного результата в компенсированное время - 3:2.

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"Гол? Не могу передать эти эмоции. Очень счастлив. Такой важный мяч. Мы победили - невероятно.

Нам говорили, что они будут лезть и будут давить на нас. Мы были к этому готовы, держались до конца. Да, довели до 2:2, но смогли забить третий мяч. Верили ли, что забьем третий гол? Я верил, все верили, думаю.

Англия? Было тяжело перенастраиваться. Они больше, наверное, контролировали мяч, но мы смогли выстоять. Очень классная команда, у них много звезд. Видел их в FIFA, а сейчас против них играю на поле.

Шесть очков из шести? Мы настраиваемся на любую игру и хотим побеждать. Да, верили", - приводит слова Волошина Суспільне Спорт.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина U-21 - Англия U-21 (3:2).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежная сборная Украины Сборная Украины U-21 Евро-2025

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