Новичок Полесья: УПЛ соответствует всем критериям современного футбола

Футболист житомирского Полесья Мозес Джарджу поделился мыслями об уровне игры в УПЛ.

Гамбиец считает, что чемпионат Украины вполне соответствует требованиям, которые диктует современный футбол.

"В качестве ответа на этот вопрос, я могу поделиться своими впечатлениями от матча Полесье - Динамо.

До этого игру Динамо и других команд, как Шахтер, я видел только по телевидению. А здесь я уже смог увидеть игру вживую. Я могу отметить высокую интенсивность действий, очень высокую скорость принятия решений, смену направлений, переключение из обороны в атаку.

Все, чем сейчас поражает современный футбол я уже увидел здесь. И это означает, что Украинская Премьер-Лига соответствует всем критериям современного футбола", - сказал Джарджу.

Напомним, Мозес перешел в стан амбициозного новичка УПЛ в сентябре этого года, но еще не дебютировал за "волков".

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