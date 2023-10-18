iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок Полесья: УПЛ соответствует всем критериям современного футбола

У Мозеса Джарджу приятные впечатления об уровне чемпионата Украины.
Сегодня, 21:12
Мозес Джарджу / polissyafc.com
Мозес Джарджу / polissyafc.com

Футболист житомирского Полесья Мозес Джарджу поделился мыслями об уровне игры в УПЛ.

Гамбиец считает, что чемпионат Украины вполне соответствует требованиям, которые диктует современный футбол.

"В качестве ответа на этот вопрос, я могу поделиться своими впечатлениями от матча Полесье - Динамо.

До этого игру Динамо и других команд, как Шахтер, я видел только по телевидению. А здесь я уже смог увидеть игру вживую. Я могу отметить высокую интенсивность действий, очень высокую скорость принятия решений, смену направлений, переключение из обороны в атаку.

Все, чем сейчас поражает современный футбол я уже увидел здесь. И это означает, что Украинская Премьер-Лига соответствует всем критериям современного футбола", - сказал Джарджу.

Напомним, Мозес перешел в стан амбициозного новичка УПЛ в сентябре этого года, но еще не дебютировал за "волков".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Полесье Мозес Джарджу

Статьи по теме

Полесье передало УАФ машину VAR стоимостью 300 тысяч евро Полесье передало УАФ машину VAR стоимостью 300 тысяч евро
Полесье задумалось о смене эмблемы Полесье задумалось о смене эмблемы
Полесье в горячем противостоянии одержало дебютную победу в УПЛ над Вересом Полесье в горячем противостоянии одержало дебютную победу в УПЛ над Вересом
Игрок Полесья стал автором первого гола УПЛ в сезоне-2023/24 Игрок Полесья стал автором первого гола УПЛ в сезоне-2023/24
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа23:34
Салах: Я призываю мировых лидеров объединиться, чтобы предотварить убийство невинных душ
Европа23:06
Бекхэм встретился с скандальной беларусской теннисисткой
Европа22:50
Хавбек Ман Сити: Гвардиола вывел меня на новый уровень
Европа22:22
Милан рассматривает вариант с подписанием Магуайра
Европа22:19
Сын погибшего экс-вингера сборной Испании подписал профессиональный контракт с Реалом
Европа21:55
Нойер может впервые за 10 месяцев сыграть за Баварию
Европа21:47
Защитник Барселоны рискует пропустить матчи с Шахтером
Киберспорт21:28
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Украина21:12
Новичок Полесья: УПЛ соответствует всем критериям современного футбола
Еврокубки21:11
Прометей потерпел сенсационное поражение от Лондон Лайонс в рамках Еврокубка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK