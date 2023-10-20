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Оболонь - Заря: результат матча

Матч получился очень жарким.
Сегодня, 18:59
Оболонь - Заря / upl.ua
Оболонь - Заря / upl.ua

В пятницу, 20 октября, Оболонь принимала дома луганскую Зарю.

Матч сразу же начался очень интересно, Герреро дальним ударом уже на пятой минуте вывел луганчан вперед. Хозяева могли сразу же отыграться, но Турбаевский справился с обоими ударами Таранухи.

Однако до матча с Зарей столичный клуб не проигрывал четыре игры подряд и не собирался делать этого сейчас. Хозяева сильно надавили, и на 20-й минуте Суханов вернул паритет на поле. А уже через семь минут Заря привезла пенальти в свои ворота, и Суханов вывел Оболонь вперед.

Однако на этом первый тайм не закончился, после плотной борьбы Заря смогла организовать опасный момент, и Герреро также записал дубль на свой счет. Во втором тайме Оболонь давила, но в итоге сама получила гол. Батагов сориентировался во время хаоса в штрафной после углового и затолкал мяч в ворота.

А в самой концовке матча Александр Рыбка снес Герреро и похоронил шансы своей команды хотя бы на ничью. Антюх не простил голкипера с пенальти, и Заря наконец добывает победу в рамках УПЛ.

Статистика матча чемпионата Украины Оболонь - Заря 

Оболонь - Заря 2:4
Голы: Суханов, 20, (пенальти) 28 - Герреро, 5, 38, Батагов, 74, Антюх (пенальти), 88

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 9 - 6
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 6 - 3
Фолы: 11 - 8
Атаки: 84 - 85

Оболонь: Рыбка - Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Карась, Нагиев - Дубко (Черненко, 67), Мороз, Косовский (Слободян, 80)  - Тарануха (Груша, 80), Суханов (Краснопир, 56).

Заря: Турбаевский - Вантух, Батагов, Джордан (Снурницын, 90), Данченко - Яцык, Жан Клод (Нагнойный, 56), Горбач, Мичин, Антюх - Герреро.

Предупреждения: Прокопенко, 25, Дубко, 41 - Жан Клод, 24, Батагов, 71, Джордан, 77

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск Оболонь

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