Оболонь - Заря: результат матча

В пятницу, 20 октября, Оболонь принимала дома луганскую Зарю.

Матч сразу же начался очень интересно, Герреро дальним ударом уже на пятой минуте вывел луганчан вперед. Хозяева могли сразу же отыграться, но Турбаевский справился с обоими ударами Таранухи.

Однако до матча с Зарей столичный клуб не проигрывал четыре игры подряд и не собирался делать этого сейчас. Хозяева сильно надавили, и на 20-й минуте Суханов вернул паритет на поле. А уже через семь минут Заря привезла пенальти в свои ворота, и Суханов вывел Оболонь вперед.

Однако на этом первый тайм не закончился, после плотной борьбы Заря смогла организовать опасный момент, и Герреро также записал дубль на свой счет. Во втором тайме Оболонь давила, но в итоге сама получила гол. Батагов сориентировался во время хаоса в штрафной после углового и затолкал мяч в ворота.

А в самой концовке матча Александр Рыбка снес Герреро и похоронил шансы своей команды хотя бы на ничью. Антюх не простил голкипера с пенальти, и Заря наконец добывает победу в рамках УПЛ.

Статистика матча чемпионата Украины Оболонь - Заря

Оболонь - Заря 2:4

Голы: Суханов, 20, (пенальти) 28 - Герреро, 5, 38, Батагов, 74, Антюх (пенальти), 88

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 9 - 6

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 6 - 3

Фолы: 11 - 8

Атаки: 84 - 85

Оболонь: Рыбка - Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Карась, Нагиев - Дубко (Черненко, 67), Мороз, Косовский (Слободян, 80) - Тарануха (Груша, 80), Суханов (Краснопир, 56).

Заря: Турбаевский - Вантух, Батагов, Джордан (Снурницын, 90), Данченко - Яцык, Жан Клод (Нагнойный, 56), Горбач, Мичин, Антюх - Герреро.

Предупреждения: Прокопенко, 25, Дубко, 41 - Жан Клод, 24, Батагов, 71, Джордан, 77

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