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Игроки Оболони оригинально определили, кто будет бить пенальти Заре

Тарануха и Суханов выбрали неожиданный, но не хитрый метод.
Сегодня, 13:50
Тарануха и Суханов оригинально определили пенальтиста / ФК Оболонь
Тарануха и Суханов оригинально определили пенальтиста / ФК Оболонь

В пятницу, 20 октября, Оболонь принимала на своем поле Зарю в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Соперники устроили результативное противостояние, победителем из которого вышла луганская команда со счетом 4:2.

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Интересный эпизод в поединке также произошел на 27-й минуте в моменте с пенальти в ворота Зари, назначенный арбитром после консультации с ВАР за фол Романа Вантуха в своей штрафной.

Оказалось, что у Оболони было два претендента, чтобы исполнить одиннадцатиметровый удар. Сергей Суханов и Ростислав Тарануха оригинально решили спор, кто будет пенальтистом, прибегнув к игре "камень-ножницы-бумага". Первый победил, а второй, похоже, совсем не был рад проигрышу, бросив на эмоциях мяч.

Впрочем, Суханов точно пробил с отметки, оформив тем самым дубль.

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Вашему вниманию видео всех голов матча Оболонь - Заря в 11-м туре УПЛ:

Ранее сообщалось, что УЕФА официально перенес матч Маккаби Тель-Авив - Заря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Оболонь

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