Игроки Оболони оригинально определили, кто будет бить пенальти Заре
В пятницу, 20 октября, Оболонь принимала на своем поле Зарю в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.
Соперники устроили результативное противостояние, победителем из которого вышла луганская команда со счетом 4:2.
Читай также: Заря перестреляла Оболонь и оборвала серию без поражений столичного клуба
Интересный эпизод в поединке также произошел на 27-й минуте в моменте с пенальти в ворота Зари, назначенный арбитром после консультации с ВАР за фол Романа Вантуха в своей штрафной.
Оказалось, что у Оболони было два претендента, чтобы исполнить одиннадцатиметровый удар. Сергей Суханов и Ростислав Тарануха оригинально решили спор, кто будет пенальтистом, прибегнув к игре "камень-ножницы-бумага". Первый победил, а второй, похоже, совсем не был рад проигрышу, бросив на эмоциях мяч.
Впрочем, Суханов точно пробил с отметки, оформив тем самым дубль.
Вашему вниманию видео всех голов матча Оболонь - Заря в 11-м туре УПЛ:
Ранее сообщалось, что УЕФА официально перенес матч Маккаби Тель-Авив - Заря.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!