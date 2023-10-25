Ворскла - Днепр-1: результат матча

В среду, 25 октября, прошел матч перенесенного 1-го тура УПЛ между Ворсклой и Днепром-1.

Гости сразу же удивили полтавчан быстрым голом. Корниенко ошибся с псом и Филиппов, недолго думая, дальним ударом отправил мяч в сетку. Затем Ворскла забрала мяч под контроль, но неожиданно получила второй гол. Увы, офсайд.

Затем днепряне пробили в штангу, вновь забили из офсайда, и Ворскла на 40-й минуте в ответной атаке наконец сумели вернуть на поле ничью. Однако всего на две минуты, Гуцуляк снова вывел свою команду вперед.

Второй тайм начался снова с быстрого гола гостей, Пихаленок нашел в штрафной Гуцуляка, который и формил дубль. До конца игры Днепр-1 имел несколько возможностей довести счет до разгромного, но Исенко более не допустил ни одной ошибки. Зато ошибся защитник гостей, привезя пенальти в компенсированное время. Степанюк сократил отставание, но вырвать хотя бы ничью просто не хватило времени.

Статистика матча чемпионата Украины Ворскла - Днепр-1

Ворскла - Днепр-1 2:3

Голы: Степанюк, 40, (пенальти) 90+1 - Филиппов, 5, Гуцуляк, 42, 53

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 11 - 17

Удары в створ: 6 - 7

Угловые: 3 - 4

Атаки: 108 - 101

Ворскла: Исенко - Пердута, Сантана, Корниенко (Бацула, 62), Крупский - Скляр (Юрченко, 78), Павлюк, Нестеренко (Фелипе, 82) - Якубу, Кане, Степанюк.

Днепр-1: Кинарейкин - Каплиенко, Кравец, Сваток, Адамюк - Леднев, Горбунов (Рубчинский, 59), Бабенко (Мирошниченко, 82), Пихаленок (Горин, 75), Гуцуляк (Танчик, 82) - Филиппов (Пурита, 75).

Предупреждения: Сантана, 10, Пердута, 24, Скляр, 66 - Горбунов, 32, Горин, 89

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