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Виктория - Шахтер: результат матча

Сенсации не случилось.
Сегодня, 16:52
Шахтер / shakhtar.com
Шахтер / shakhtar.com

В понедельник, 30 октября, состоялся первій четветьфинал Кубка Украині между Викторией и Шахтером.

С первых минут хозяева стали доказывать, что не боятся своего титулованного соперника, но быстро об этом пожалели. На 17-й минуте Назарина пушечным ударом из-за пределов штрафной открыл счет. А через три минуты уже Зубков забил гол-близнец, удвоив преимущество "горняков".

До конца первого тайма Шахтер создал лишь еще один момент, но Шелихов парировал. Во втором тайме "горняки" продолжали навязывать свою игру, но не особенно стараясь забить еще. Шелихов несколько раз вступал в игру, пару раз Виктория доводила игру до момента, но счет на табло оставался неизменным.

Лишь в добавленное аритром время "горняки" решили поставить точку в матче голом Ярослава Ракицкого. 3:0 и Шахтер становится первым полуфиналистом Кубка Украины.

Статистика матча Виктория - Шахтер Кубка Украины

Виктория - Шахтер 0:3
Голы: Назарина, 17, Зубков, 20, Ракицкий, 90+1


Владение мячом: 31% - 69%
Удары: 5 - 9
Удары в створ: 1 - 5
Атаки: 50 - 78

Виктория: Шелихов - Ульянов (Сахно, 46), Сасовский, Нелин, Бычков (Зозуля, 69) - Савченко (Покотилюк, 46), Долинский, Мышенко (Чеглов, 75), Здырко (Лебеденко, 56), Байдал - Галенко.

Шахтер: Ризнык - Азаров, Ракицкий, Бондарь, Гочолеишвили (Конопля, 68) - Назарина, Невертон (Крыськив, 80), Судаков, Бондаренко, Зубков (Эгиналду, 68) - Келси (Сикан, 62).

Предупреждения: Мышенко, 26, Сахно, 50, Ульянов, 82

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Кубок Украины по футболу

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