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Бущан признан лучшим игроком месяца в Динамо

Болельщики отдали свои голоса голкиперу по итогам октября.
Сегодня, 22:09
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев

Вратарь Динамо Георгий Бущан был признан лучшим игроком киевской команды по итогам октября.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", в ходе опроса среди болельщиков свои голоса голкиперу отдали 44% респондентов.

Вторым в голосовании стал полузащитник Владимир Бражко (40%), а третьим - хавбек Виталий Буяльский (16%).

В октябре Бущан принял участие во всех четырех матчах Динамо, в которых киевская команда победила Александрию (4:2), уступила Полесью (2:3) и Днепру-1 (0:1), а также сыграла вничью с Колосом (1:1). В этих поединках голкипер сыграл без замен и пропустил семь мячей.

Напомним, что в сентябре лучшим игроком Динамо был признан вингер Андрей Ярмоленко, который сейчас восстанавливается после операции на колене.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Георгий Бущан

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