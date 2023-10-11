Украинец не сможет выйти на поле до конца 2023 года.

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко перенес операцию на колене. Об этом сообщил врач киевского клуба.

"Вчера Ярмоленко прооперировали в клинике Quirónsalud в Барселоне у профессора Рамона Кугота. Операция прошла удачно. Примерный срок реабилитации – около 4 месяцев".

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"Оперативное вмешательство потребовалось в результате нескольких травм одной и той же связки. Поврежденную связки было решено реконструировать. Это не острая травма, полученная на поле, а следствие нескольких травм", - сказал Андрей Шморгун в интервью клубному сайту Динамо.

Напомним, в текущем сезоне на счету 33-летнего игрока сборной Украины четыре гола и один ассист в шести матчах УПЛ.

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