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Пушич высказался о решении Луческу подать в отставку после матча с Шахтером

Боснийский специалист рассказал, что к румыну он испытывает только лишь уважение.
Сегодня, 20:33
Марино Пушич / shakhtar.com
Марино Пушич / shakhtar.com

Наставник донецкого Шахтера Марино Пушич высказался о решении Мирчи Луческу подать в отставку с поста главного тренера Динамо.

Босниец отметил, что испытывает к румынскому специалисту лишь уважение и не собирается комментировать произошедшее.

"Луческу столько же лет, как и моему отцу. Поэтому у меня есть уважение к нему. Уважение к тому, чего он достиг как тренер. Столько лет он уже занимается тренерским делом. Столько у него достижений. Поэтому только одно слово могу сказать - уважение.

Но отставка - это его персональное решение. Он столько лет был на топ-уровне, поэтому уважаю его", - сказал Пушич

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер динамо Марино Пушич

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