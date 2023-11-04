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Бражко вошел в топ-3 самых молодых капитанов Динамо в чемпионатах Украины

Еще два исполнителя в этом списке выступают сейчас в топ-лигах.
Сегодня, 13:56
Владимир Бражко / FC Dynamo Kyiv
Владимир Бражко / FC Dynamo Kyiv

Во вчерашнем матче против Шахтера Владимир Бражко впервые вышел в составе Динамо с капитанской повязкой.

Как сообщает пресс-служба киевского клуба, Бражко в возрасте 21 года и 284 дня стал третьим самым молодым капитаном команды в матчах УПЛ.

Бражко не сумел опередить лишь Виктора Цыганкова, который выходил с капитанской повязкой в 20 лет 123 дня и Виталия Миколенко, которому на момент первого выхода на поле в статусе капитана был 21 год и 113 дней.

Напомним, в проигранном матче против Шахтера За Динамо дебютировал перспективный форвард

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Владимир Бражко

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