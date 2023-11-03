iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Перспективный форвард Динамо дебютировал за основную команду в матче против Шахтера

Матвей Пономаренко вышел в проигранном поединке на несколько минут.
Вчера, 23:15
Матвей Пономаренко / FC Dynamo Kyiv
Матвей Пономаренко / FC Dynamo Kyiv

В рамках 13 тура чемпионата Украины Динамо проиграло Шахтеру со счетом 0:1.

В концовке поединка на поле у киевлян появился 17-летний форвард Матвей Пономаренко. Игрок заменил Назара Волошина.

Отметим, что для Матвея данная встреча стала дебютной в основной команде столичного гранда. 

Напомним, что после игры Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо и завершил карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Матвей Пономаренко

Статьи по теме

Пушич высказался о решении Луческу подать в отставку после матча с Шахтером Пушич высказался о решении Луческу подать в отставку после матча с Шахтером
Луческу: Всю ответственность за последние результаты я беру на себя Луческу: Всю ответственность за последние результаты я беру на себя
Наставник Колоса прокомментировал ничью с Динамо Наставник Колоса прокомментировал ничью с Динамо
Экс-форвард Динамо отметился хет-триком в чемпионате Кипра и возглавил гонку бомбардиров Экс-форвард Динамо отметился хет-триком в чемпионате Кипра и возглавил гонку бомбардиров
Помочь журналистам

Видео

Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча
Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа00:05
Лас-Пальмас неожиданно обыграл Атлетико
Вчера, 23:45
Европа23:45
Караваев: Обидно, что Луческу ушел при таких обстоятельствах
Украина23:15
Перспективный форвард Динамо дебютировал за основную команду в матче против Шахтера
Формула 122:50
На одной из трибун Гран-при Бразилии обрушилась крыша
Легкая атлетика22:43
"Могу быстро запрыгнуть в постель": Магучих рассказала, как ей помогает умение прыгать в высоту
Формула 122:24
Леклер: За всю свою карьеру я не испытывал ничего подобного
Другие22:24
Магучих сообщила, что выходит замуж
Европа21:50
Французский клуб будет пускать болельщиков на матчи бесплатно до конца сезона
Европа21:41
Гол Мудрика был признан лучшим голом Челси в октябре
Украина21:33
Суркис: В ближайшее время мы объявим, кто возглавит тренерский штаб Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK