Перспективный форвард Динамо дебютировал за основную команду в матче против Шахтера
Матвей Пономаренко вышел в проигранном поединке на несколько минут.
В рамках 13 тура чемпионата Украины Динамо проиграло Шахтеру со счетом 0:1.
В концовке поединка на поле у киевлян появился 17-летний форвард Матвей Пономаренко. Игрок заменил Назара Волошина.
Отметим, что для Матвея данная встреча стала дебютной в основной команде столичного гранда.
Напомним, что после игры Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо и завершил карьеру.
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