Перспективный форвард Динамо дебютировал за основную команду в матче против Шахтера

Матвей Пономаренко вышел в проигранном поединке на несколько минут.

В рамках 13 тура чемпионата Украины Динамо проиграло Шахтеру со счетом 0:1.

В концовке поединка на поле у киевлян появился 17-летний форвард Матвей Пономаренко. Игрок заменил Назара Волошина.

Отметим, что для Матвея данная встреча стала дебютной в основной команде столичного гранда.

Напомним, что после игры Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо и завершил карьеру.

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