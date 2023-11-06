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Рух - Оболонь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 06.11.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 12:50
Рух - Оболонь / Рух Львов
Рух - Оболонь / Рух Львов

В понедельник, 6 ноября, Рух примет Оболонь в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины львовский коллектив проиграл Днепру-1 (0:2), а столичный клуб уступил ЛНЗ (0:3).

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Матч Рух - Александрия состоится во Львове на Арене-Львов. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Оболонь

Трансляция поединка чемпионата Украины между Рухом и Оболонью будет доступна в этой новости 6 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале УПЛ ТБ.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух Оболонь

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