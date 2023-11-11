Оболонь - Ворскла: результат матча

В субботу, 11 ноября, в рамках 14-го тура УПЛ Оболонь принимала Ворсклу.

Поединок сразу был перенесен на несколько часов из-за воздушной тревоги в Киеве. После долгожданного стартового свистка команды, похоже, несколько растеряли боевой настрой и в первом тайме не были ни одного примечательного события.

Полтавчане выглядели чуть более уверенно соперника, и на 67-й минуте сумели открыть счет. Степанюк распечатал ворота Кичака благодаря пенальти. Ворскла наконец прерывает серию без побед и увозит три очка из Киева.

Статистика матча чемпионата Украины Оболонь - Ворскла

Оболонь - Ворскла 0:1

Гол: Степанюк (пенальти), 67

Владение мячом: 50% - 50%

Угловые: 2 - 8

Оболонь: Кичак - Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Фатеев - Слободян, Приймак, Мороз - Краснопир (Груша, 79), Суханов (Тарануха, 67).

Ворскла: Исенко - Корниенко, Крупский, Павлюк, Пердута - Нестеренко (Хрипчук, 87), Челядин - Якубу, Кане, Фелипе - Степанюк.

Предупреждения: Мороз, 60, Фатеев, 60 - Павлюк, 55, Челядин, 90+4

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