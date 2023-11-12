iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кривбасс выступил с заявлением по отказу Шовковского давать флеш-интервью

Криворожский клуб уверен, что наставник Динамо нарушил регламент, отказавшись от общения с официальным вещателем матча.
Сегодня, 22:01
Кривбасс Кривой Рог / https://fckryvbas.com/
Кривбасс Кривой Рог / https://fckryvbas.com/

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Александр Шовковский отказался давать флеш-интервью после того, как его команда победила Кривбасс (2:0) в матче 14-го тура УПЛ.

Киевский клуб заявил, что Шовковский имел право так поступить, так как "бело-синие" не являются участниками телепула.

Команда Юрия Вернидуба в свою очередь также выступила с заявлением, которые было опубликовано на официальном сайте клуба. Там говорится, что тренер Динамо все же нарушил регламент соревнования, что должно повлечь за собой штрафные санкции.

"Футбольный клуб Кривбасс удивлен реакцией клуба Динамо Киев на ситуацию, которая сложилась после матча 14 тура УПЛ между нашими командами. Ведь отказ тренера команды от послематчевого флеш-интервью является прямым нарушением нормы Регламента соревнований".

"В статье 50 четко указано, что проведение флеш-интервью для Официального вещателя с главным тренером и футболистами, участвовавшими в матче, обязательно для каждого клуба и должно состояться до начала пресс-конференции. Согласно недавним изменениям в Законе Украины, организатор матча выступает официальным вещателем".

"Нам очень досадно, что более 620 тысяч зрителей, которые смотрели эту игру, не услышали комментарий и.о. главного тренера Динамо Александра Шовковского. Учитывая, что в пункте 7 статьи 50 указано, что в случае неявки главного тренера или футболиста для съемки флеш-интервью, к клубу применяются дисциплинарные санкции. Поэтому пусть оценку ситуации дают соответствующие органы украинского футбола".

Отметим, что в другом матче игрового дня Днепр-1 добыл волевую победу над Шахтером, что позволило команде Юрия Максимова возглавить таблицу чемпионата Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс Динамо Киев чемпионат Украины Александр Шовковский

Статьи по теме

Днепр-1 одолел Шахтер и стал новым лидером УПЛ Днепр-1 одолел Шахтер и стал новым лидером УПЛ
Рух в большинстве вырвал победу у Черноморца Рух в большинстве вырвал победу у Черноморца
Женская сборная Украины по фехтованию впервые за семь лет выиграла "золото" этапа Кубка мира Женская сборная Украины по фехтованию впервые за семь лет выиграла "золото" этапа Кубка мира
Пушич - о матче с Днепром-1: Очень тяжело играть, когда соперник забивает почти из ничего Пушич - о матче с Днепром-1: Очень тяжело играть, когда соперник забивает почти из ничего
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды22:37
Женская сборная Украины по фехтованию впервые за семь лет выиграла "золото" этапа Кубка мира
Европа22:19
Пушич - о матче с Днепром-1: Очень тяжело играть, когда соперник забивает почти из ничего
Украина22:01
Кривбасс выступил с заявлением по отказу Шовковского давать флеш-интервью
Европа21:43
Видеообзор центрального матча 14 тура УПЛ Шахтер - Днепр-1
Европа21:40
Ракитич шикарным голом спас Севилью от поражения Бетису
Европа21:20
Чемпион мира по футболу возглавит клуб второго итальянского дивизиона
Украина21:14
Днепр-1 одолел Шахтер и стал новым лидером УПЛ
Европа20:56
Лацио и Рома не выявили победителя в упорном матче
Европа20:53
Мудрик поучаствовал в голевом безумии Челси и Манчестер Сити
Европа20:16
Де Дзерби: Мне не нравится 80% рефери в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK