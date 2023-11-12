Кривбасс выступил с заявлением по отказу Шовковского давать флеш-интервью

Криворожский клуб уверен, что наставник Динамо нарушил регламент, отказавшись от общения с официальным вещателем матча.

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Александр Шовковский отказался давать флеш-интервью после того, как его команда победила Кривбасс (2:0) в матче 14-го тура УПЛ.

Киевский клуб заявил, что Шовковский имел право так поступить, так как "бело-синие" не являются участниками телепула.

Команда Юрия Вернидуба в свою очередь также выступила с заявлением, которые было опубликовано на официальном сайте клуба. Там говорится, что тренер Динамо все же нарушил регламент соревнования, что должно повлечь за собой штрафные санкции.

"Футбольный клуб Кривбасс удивлен реакцией клуба Динамо Киев на ситуацию, которая сложилась после матча 14 тура УПЛ между нашими командами. Ведь отказ тренера команды от послематчевого флеш-интервью является прямым нарушением нормы Регламента соревнований".

"В статье 50 четко указано, что проведение флеш-интервью для Официального вещателя с главным тренером и футболистами, участвовавшими в матче, обязательно для каждого клуба и должно состояться до начала пресс-конференции. Согласно недавним изменениям в Законе Украины, организатор матча выступает официальным вещателем".

"Нам очень досадно, что более 620 тысяч зрителей, которые смотрели эту игру, не услышали комментарий и.о. главного тренера Динамо Александра Шовковского. Учитывая, что в пункте 7 статьи 50 указано, что в случае неявки главного тренера или футболиста для съемки флеш-интервью, к клубу применяются дисциплинарные санкции. Поэтому пусть оценку ситуации дают соответствующие органы украинского футбола".

Отметим, что в другом матче игрового дня Днепр-1 добыл волевую победу над Шахтером, что позволило команде Юрия Максимова возглавить таблицу чемпионата Украины.

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