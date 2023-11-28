Главный тренер Шахтера получил нового ассистента из Нидерландов

В преддверии матча против Антверпена в рамках группового этапа Лиги чемпионов Шахтер объявил о пополнении в тренерском штабе.

Согласно с официальным сайтом "оранжево-черных", к команде присоединился Ерун Схепенс. Он был назначен ассистентом главного тренера Марино Пушича.

С июля 2022 года и до перехода в Шахтер 30-летний нидерландец работал в Фортуне (Ситтард) из Эредивизи.

Свою тренерскую карьеру Схепенс начал в 2015 году в академии ВВВ-Венло, где возглавлял команды различных возрастных групп (от U-17 до U-21). В сезоне-2021/22 он работал в качестве ассистента главного тренера взрослой команды ВВВ-Венло.

Читай также: Шахтер - Антверпен 3:1 видео голов и лучших моментов матча Юношеской Лиги УЕФА

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов между Шахтером и Антверпеном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!