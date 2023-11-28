Шахтер - Антверпен 3:1 видео голов и лучших моментов матча Юношеской Лиги УЕФА 28.11.2023

"Оранжево-черные" завоевали победу, которая, к сожалению, уже ни на что не повлияет.

Во вторник, 28 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА сошлись украинский Шахтер и бельгийский Антверпен.

Уже на 7-й минуте поединка "горняки" вышли вперед благодаря голу Александра Тимошенко. Следующий гол в матче состоялся лишь в середине второго тайма, когда бельгийцы сравняли счет.

Но спустя 9 минут украинцы вновь вырвались в лидеры за счет автогола соперника. Точку в игре поставил Даниил Савин за 7 минут до конца основного времени, в результате чего Шахтер одержал победу со счетом 3:1.

Вашему вниманию видео всех голов матча Шахтер - Антверпен в пятом туре Юношеской Лиги УЕФА:

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Шахтер U-19 - Антверпен U-19 3:1

Голы: Ющенко, 7, Эльмажад, 69 (аг.), Савин, 83 - Вандеплас, 60.

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 11 - 13

Удары в створ: 7 - 8

Фолы: 7 - 18

Атаки: 106 - 128

Шахтер U-19: Барченко - Дрозд, Башмарин, Данковский, Огарков - Янович (Сметана, 46), Ющенко (Трифаненко, 77), Лосенко (Косрица, 64), Цуканов (Бундаш, 77), Гармаш (Савин, 57) - Ломага.

Антверпен U-19: Девалькенер - Рендерс, Эльмажад, Исса (Де Вит, 86), Гилькенс (Абдельхамид, 46) - Куртенс (Годелайне, 74), Хореманс, Вестратен (Ван Хельден, 86) - Хамдауи, Вандеплас, Туйпенс.

Предупреждение: Эльмажад.

Удаление: Эльмажад, 90+6 (Антверпен, вторая желтая).

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