Шахтер - Антверпен 3:1 видео голов и лучших моментов матча Юношеской Лиги УЕФА 28.11.2023
Во вторник, 28 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА сошлись украинский Шахтер и бельгийский Антверпен.
Уже на 7-й минуте поединка "горняки" вышли вперед благодаря голу Александра Тимошенко. Следующий гол в матче состоялся лишь в середине второго тайма, когда бельгийцы сравняли счет.
Но спустя 9 минут украинцы вновь вырвались в лидеры за счет автогола соперника. Точку в игре поставил Даниил Савин за 7 минут до конца основного времени, в результате чего Шахтер одержал победу со счетом 3:1.
Вашему вниманию видео всех голов матча Шахтер - Антверпен в пятом туре Юношеской Лиги УЕФА:
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Шахтер U-19 - Антверпен U-19 3:1
Голы: Ющенко, 7, Эльмажад, 69 (аг.), Савин, 83 - Вандеплас, 60.
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 7 - 8
Фолы: 7 - 18
Атаки: 106 - 128
Шахтер U-19: Барченко - Дрозд, Башмарин, Данковский, Огарков - Янович (Сметана, 46), Ющенко (Трифаненко, 77), Лосенко (Косрица, 64), Цуканов (Бундаш, 77), Гармаш (Савин, 57) - Ломага.
Антверпен U-19: Девалькенер - Рендерс, Эльмажад, Исса (Де Вит, 86), Гилькенс (Абдельхамид, 46) - Куртенс (Годелайне, 74), Хореманс, Вестратен (Ван Хельден, 86) - Хамдауи, Вандеплас, Туйпенс.
Предупреждение: Эльмажад.
Удаление: Эльмажад, 90+6 (Антверпен, вторая желтая).
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