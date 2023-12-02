Колос - Оболонь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 02.12.2023

В субботу, 2 декабря, Колос на своем поле примет Оболонь в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги.

В минувшем поединке чемпионата Украины ковалевская команда обыграла Минай (2:0). Столичный клуб в прошлом туре уступил Ворскле (0:1).

Читай также: Футбол сегодня: Ньюкасл - Манчестер Юнайтед, Жирона - Валенсия, матчи Баварии, Милана, Дженоа, Реал и тур УПЛ

Матч пройдет в Ковалевке на стадионе Колос. Стартовый свисток встречи прозвучит в 13:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Колос - Оболонь

Трансляция поединка чемпионата Украины между Колосом и Оболонью будет доступна в этой новости 2 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

В Украине данную встречу будут транслировать Megogo, Київстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ, omegaTV, sweet.tv, vodafone TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!