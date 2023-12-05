Александрия объявила о возвращении Дениса Костышина
Команда Руслана Ротаня усилила полузащиту.
Полузащитник Денис Костышин перешел в Александрию.
Стороны заключили соглашение на полтора года - с 1 января 2024 года по 31 мая 2025 года.
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За Александрию Денис выступал в осенней части сезона 2022/23.
В декабре 2022 года он стал игроком американского Эль-Пасо Локомотив — представителя Объединенной футбольной лиги (USL), второго по рангу дивизиона. В составе этой команды он провел 34 матча, в которых забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.
Напомним, Кривбасс одержал волевую победу над Александрией.
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Источник: ФК Александрия