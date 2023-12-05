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Александрия объявила о возвращении Дениса Костышина

Команда Руслана Ротаня усилила полузащиту.
Сегодня, 13:39
Денис Костышин / ФК Александрия
Денис Костышин / ФК Александрия

Полузащитник Денис Костышин перешел в Александрию.

Стороны заключили соглашение на полтора года - с 1 января 2024 года по 31 мая 2025 года.

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За Александрию Денис выступал в осенней части сезона 2022/23.

В декабре 2022 года он стал игроком американского Эль-Пасо Локомотив — представителя Объединенной футбольной лиги (USL), второго по рангу дивизиона. В составе этой команды он провел 34 матча, в которых забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, Кривбасс одержал волевую победу над Александрией.

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Источник: ФК Александрия

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