Черноморец - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ 10.12.2023

Команды встретятся в поединке чемпионата Украины. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В воскресенье, 10 декабря, в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги пройдет поединок между одесским Черноморцем и ковалевским Колосом.

В первом круге победу праздновал коллектив Ярослава Вишняка, обыграв своего будущего оппонента со счетом 2:0.

На данный момент команды достаточно близко находятся друг к другу в таблице чемпионата Украины: Колос идет восьмым, заработав 21 очко, а Черноморец расположился на десятой строчке, уступая ковалевцам два балла.

В последнем туре УПЛ подопечные Романа Григорчука продлили свою серию поражений до четырех матчей, проиграв ЛНЗ (1:3). Колос в свою очередь расписал нулевую ничью с Оболонью.

Матч Черноморец - Колос пройдет в Одессе на стадионе Черноморец. Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Черноморец - Колос

Трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 15:00. В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

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