В воскресенье, 10 декабря, Черноморец принимал на своем поле Колос в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги.

Одесской команде удалось прервать свою серию из четырех подряд поражений в чемпионате, минимально обыграв ковалевцев со счетом 1:0.

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Победу подопечным Романа Григорчука принес единственный гол Ильи Путри, который на 77-й минуте реализовал пенальти.

Черноморец на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 22 очка. Колос с 21 пунктом расположился на девятой позиции.

Статистика матча Черноморец - Колос 17-го тура чемпионата Украины

Черноморец - Колос 1:0

Гол: Путря, 77 (пен.)

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 5 - 7

Удары в створ: 1 - 2

Угловые: 2 - 6

Фолы: 5 - 6

Атаки: 104 - 93

Черноморец: Варакута - Путря, Ермаков, Гучек, Брагару - Кузык, Васильев, Шпорн - Бадибанга, Иеде (Авагимян, 46), Штогрин.

Колос: Фесюн - Лучкевич (Золотов, 46), Черноморец, Бондаренко, Бурда, Емец - Демченко, Милько (Ориховский, 80) - Ильин (Мякушко, 61), Салабай (Тотовицкий, 73), Велетень (Болбат, 61).

Предупреждение: Гучек - Золотов, Бурда.

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