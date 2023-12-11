Металлист 1925 - Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ 11.12.2023

Команды встретятся в поединке чемпионата Украины. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В понедельник, 11 декабря, пройдет матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся харьковский Металлист 1925 и Александрия.

В поединке первого круга победу завоевали подопечные Руслана Ротаня, отправившие в ворота соперника один-единственный мяч.

Команды являются соседями в турнирной таблице чемпионата Украины: Мателлист 1925 занимает одиннадцатое место, имея в активе 15 очков, а Александрия идет тринадцатой, отставая на два балла.

В последнем туре УПЛ харьковчане уступили Динамо (2:4), а александрийцы - Кривбассу (1:2).

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Матч Металлист 1925 - Александрия пройдет в Киеве на Арене Левый Берег. Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Металлист 1925 - Александрия

Трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 14:00. В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

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