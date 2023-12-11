iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Металлист 1925 - Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ 11.12.2023

Команды встретятся в поединке чемпионата Украины. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 10:00
Металлист 1925 - Александрия / УПЛ
Металлист 1925 - Александрия / УПЛ

В понедельник, 11 декабря, пройдет матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся харьковский Металлист 1925 и Александрия.

В поединке первого круга победу завоевали подопечные Руслана Ротаня, отправившие в ворота соперника один-единственный мяч.

Команды являются соседями в турнирной таблице чемпионата Украины: Мателлист 1925 занимает одиннадцатое место, имея в активе 15 очков, а Александрия идет тринадцатой, отставая на два балла.

В последнем туре УПЛ харьковчане уступили Динамо (2:4), а александрийцы - Кривбассу (1:2).

Читай также: Динамо - Оболонь: онлайн-трансляция матча УПЛ

Матч Металлист 1925 - Александрия пройдет в Киеве на Арене Левый Берег. Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Металлист 1925 - Александрия

Трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 14:00. В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Металлист 1925

Статьи по теме

Динамо - Оболонь: онлайн-трансляция матча УПЛ Динамо - Оболонь: онлайн-трансляция матча УПЛ
Бомбардиры УПЛ: Степанюк ворвался в гонку Бомбардиры УПЛ: Степанюк ворвался в гонку
Линекер: Чувствую себя виноватым из-за того, что поддерживал VAR Линекер: Чувствую себя виноватым из-за того, что поддерживал VAR
Сезон-2022 vs сезон-2023: Алонсо спрогрессировал в наборе очков, Леклер - деградировал Сезон-2022 vs сезон-2023: Алонсо спрогрессировал в наборе очков, Леклер - деградировал
Помочь журналистам

Видео

Голевая комбинация Цыганкова и Довбика в обзоре матча Барселона - Жирона
Голевая комбинация Цыганкова и Довбика в обзоре матча Барселона - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых вернулся в ТОП-300, Марченко и Ваншельбойм опустились в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

10:52
Линекер: Чувствую себя виноватым из-за того, что поддерживал VAR
Формула 110:35
Сезон-2022 vs сезон-2023: Алонсо спрогрессировал в наборе очков, Леклер - деградировал
Европа10:12
Последние выступления Лунина заставили Анчелотти сомневаться
Украина10:00
Металлист 1925 - Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ
Европа09:47
Ювентус хочет продлить контракт своему форварду с уменьшенной зарплатой
Украина09:37
Динамо - Оболонь: онлайн-трансляция матча УПЛ
Европа09:35
Постекоглу - о безвыигрышной серии: АПЛ жестока
Баскетбол09:11
Сын ЛеБрона дебютировал в NCAA и сразу же помог установить рекорд
Европа08:31
Будущий игрок Реала мог оказаться одноклубником Мудрика
08:30
Scottish Open: украинец против чемпиона мира и фаворит Трамп – анонс турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK