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Шевченко стал официальным кандидатом в президенты УАФ

Легенда может возглавить родную ассоциацию футбола.
Сегодня, 18:22
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Бывший футболист Милана и Динамо Киев Андрей Шевченко стал кандидатом в президенты УАФ.

По состоянию на 12 декабря 2023 года администрация УАФ получила протоколы заседаний руководящих органов 14 постоянных членов организации. Все они выдвинули для избрания президентом УАФ Андрея Шевченко.

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"Кандидатура на избрание президентом УАФ предлагается любым постоянным членом УАФ и должна иметь минимальную поддержку со стороны не менее 1/3 постоянных членов УАФ", – говорится в Уставе Украинской ассоциации футбола.

Ввиду того, что постоянным членами УАФ являются 27 организаций, то 1/3 составляет 9 из них.

Отметим, внеочередной XXVI Конгресс УАФ состоится 25 января 2024 года в Доме футбола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко уаф

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