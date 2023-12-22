Оболонь официально опровергла информацию о повестке

И попросила не манипулировать информацией.

Футбольный клуб Оболонь выпустил официальное опровержение информации о повестке, пришедшей в клуб.

Ранее, напомним, Спиваковский заявил, что в Оболонь пришли повестки для 25-ти людей.

В клубе отметили, что и игроки, и персонал придерживаются текущего законодательства и имеют бронь на период мобилизации.

"ФК Оболонь Киев согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 года №76 получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики. Соответственно футболисты клуба, которые являются военнообязанными получили бронирование на период мобилизации.

ФК Оболонь Киев публично просит не манипулировать информацией работниками медиа. Подобные недостоверные заявления должны нести за собой ответственность", - говорится в официальном заявлении.

Ранее также сообщалось, что украинский игрок попал в сборную АПЛ первой половины сезона.

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