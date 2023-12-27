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Вернидуб - лучший тренер УПЛ 2023 по версии Всеукраинского объединения тренеров

Специалист получил признание.
Сегодня, 17:18
Юрий Вернидуб / fckryvbas.com
Юрий Вернидуб / fckryvbas.com

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб был признан лучшим наставником украинской Премьер-лиги 2023 года по итогам оценки Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Победитель номинации был выбран по 5 критериям: номинальный результат команды, трудности в построении и управлении подопечными, мастерство в работе с кадрами, тренерское мастерство и накопительный критерий.

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Средний балл Вернидуба составил 4.4. В борьбе за награду он опередил Юрия Калитвинцева из Полесья (4.0), Игора Йовичевича, Юрия Максимова и Руслана Ротаня.

Отмеим, что Кривбасс ушел на зимний перерыв лидером чемпионата.

Напомним, в прошлом году победителем стал Александр Кучер, который возглавлял Днепр-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Юрий Вернидуб

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