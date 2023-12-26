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Ротань назвал главную причину провала Александрии в УПЛ

Специалист призвал фанатов дать времени, чтобы построить команду.
Сегодня, 19:19
Руслан Ротань / ФК Александрия
Руслан Ротань / ФК Александрия

Главный тренер Александрии Руслан Ротань высказался о результатах команды в текущем сезоне.

Специалист считает, что за короткий срок нельзя построить команду, а с молодыми футболистами это еще труднее.

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"Мы делаем ставку на молодых игроков. Хочется, чтобы в будущем мы стали сильной командой с амбициями. Работа продолжается, работать есть над чем.

А насчет результата... Построить команду за 4-5 месяцев просто невозможно. На это нужно время. А когда твои подопечные, почти вся команда, – это молодые футболисты – вдвойне сложнее. Нужно терпение и много труда. Теория и практика.

Игрок должен четко выполнять установки тренерского штаба. И ничего удивительного нет, если футболист ошибается. Это нормально. Благодаря таким ошибкам растет и команда, которую тренерский штаб хочет видеть в конечном итоге. На данном этапе оценивать команду еще очень рано. Но, мы надеемся, даже уверены, что футболисты будут улучшать качество своей игры и прогрессировать", - отметил Ротань.

В турнирной таблице УПЛ Александрия идет на 11 позиции, имея в своем активе 16 очков. 

Ранее Ротань высказался о планах Александрии на межсезонье.

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Источник: ФК Александрия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Руслан Ротань

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