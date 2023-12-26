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Ротань высказался о планах Александрии на межсезонье

Наставник клуба отметил, что состав нуждается в усилении.
Сегодня, 15:13
Руслан Ротань / fco.com.ua
Руслан Ротань / fco.com.ua

Рулевой Александрии Руслан Ротань высказался о трансферной политике клуба.

По словам украинского специалиста, сейчас ведется работа над возможными усилениями состава.

"Усиления необходимы. Селекционная работа ведется. Рад, что в Турции к нам присоединится Денис Костышин который, несмотря на свой молодой возраст, уже имеет хороший футбольный опыт и мастерство. Нам этого не хватает. Также, на просмотре будут еще несколько игроков, среди них легионер. Поэтому новые приобретения, я не исключаю, что будут. По крайней мере этого хотелось бы", - заявил Ротань.

Также Руслан Петрович высказался о задачах на вторую часть сезона.

"Задача на вторую часть - это построение боевой команды, которая сможет на хорошем уровне конкурировать с нашими грандами. Создать такую команду, которой бы гордился наш город. А еще, чтобы наши футболисты росли в мастерстве, а отсюда и в цене", - сказал украинец.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Руслан Ротань

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