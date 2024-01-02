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"С**а, у меня нет слов": тренер сборной Украины разнес 95-й Квартал за шутки об оккупированном городе

Худжамов сделал публичное заявление.
Сегодня, 14:10
Рустам Худжамов / instagram.com/rustam_khudzhamov
Рустам Худжамов / instagram.com/rustam_khudzhamov

Рустам Худжамов, который входит в тренерский штаб сборной Украины Сергея Реброва, высказался о шутках студии 95-й Квартал.

Специалист призвал общество проснуться, ведь шутких уже касаются окуппированных городов.

"Меня одного бесит 95-й квартал?! Тупые, неуместные шутки еще начиная с эбонитовых палочек во время Революции Достоинства. Об игре причандалами на рояле я промолчу (как и о сравнении Украины с проституткой), потому что это тема отдельного, более масштабного обсуждения...

Но вот эта куча дебилов на сцене, считающих смешным название города Скадовск, который сейчас под оккупацией, и где страдают наши сограждане, они вам как?! И кто эти люди в зале, что смеются как не в себе? С**а, у меня нет слов...", – написал Худжамов в соцсети Threads.

Напомним, после завершения карьеры игрока Худжамов начал тренерскую работу в Полесье и стал тренером вратарей в штабе Сергея Реброва в сборной Украины.

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