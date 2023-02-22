Худжамов - о получении британской визы: Ребров согласился стать тренером сборной и процесс пошел

Экс-вратарь может стать членом тренерского штаба наставника, о назначении которого еще не объявили.

Бывший голкипер Шахтера и сборной Украины Рустам Худжамов рассказал, что может стать членом тренерского штаба Сергея Реброва, который, судя по всему, возглавит национальную команду.

По словам Худжамова, он находится в процессе получения британской визы.

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"Я знаю, что Сергею Реброву предложили, он согласился и вот после этого начался весь процесс.

Позвонили мне из сборной, просто спросили, есть ли у меня виза. Никто никаких надежд не давал. Я в принципе сам особо тоже не... Если есть такие надежды, то если они не оправдаются - могут пошатнуть твой внутренний мир. Вот когда ты уже по факту приехал, тренируешь на поле с эмблемой сборной на груди, то можешь сказать, что ты уже здесь. А так... Паспорт на визу я отдал. С Сергеем Станиславовичем еще не разговаривал. Поэтому готовлюсь, а там будет, как будет.

Буду очень рад и буду делать все для того, чтобы голкиперы выглядели лучше в воротах", - сказал Худжамов.

Стоит отметить, что уже в марте этого года Украина сыграет против Англии на Уэмбли. Также надо сказать, что о назначении Сергея Реброва пока не объявляли официально

