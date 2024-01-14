Грузинский центрбэк присоединился к Шахтеру на сборах в Турции

Лука Лацабидзе, возможно, вскоре будет представлен в качестве футболиста "горняков".

Защитник Динамо Тбилиси Лука Лацабидзе, вероятно, вскоре будет представлен в качестве новичка Шахтера.

19-летний Лацабидзе находится вместе с "горняками" на сборах в Турции и уже провел первое занятие с клубом. Об этом свидетельствует Stories в официальном Instagram-аккаунте донецкого клуба.

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Также на тренировке был замечен молодой 18-летний воспитанник Шахтера Виктор Цуканов, выступающий на позиции центрального полузащитника.

В первенстве Украины среди молодежных команд Цуканов провел 13 матчей, забив 7 голов.

Cтоит сказать, что Лацабидзе уже приезжал на летние сборы Шахтера, но тогда его трансфер из тбилисского Динамо сорвался по неизвестным причинам.

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